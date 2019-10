De Lisboa a Amesterdão: afinal as Nike Vaporfly não ganham sozinhas...

No dia em quepublica um trabalho especial no qual aborda a polémica criada em torno da possível vantagem que os atletas da Nike têm tido ao utilizar o modelo Vaporfly 4% ou Next%, eis que algumas das provas disputadas este domingo mostraram que, afinal, também há atletas de outras marcas a conseguir vencer provas e até fixar novos recordes. Foi assim em Lisboa, mas também em Amesterdão... Não foram muitas, até porque o domínio voltou a ser da Nike, mas o facto de não ter sido uma 'goleada' acaba por ajudar a desmistificar um pouco toda a polémica criada.O maior exemplo deste facto acabou por ser registado em Amesterdão, numa prova tradicionalmente rápida, onde a surpresa chegou pelos pés de Vincent Kipchumba, que com umas sapatilhas da Adidas levou a melhor sobre toda a concorrência, voando para um novo recorde pessoal (2:05:09) à frente de Solomon Deksisa (2:05:16) e Elisha Rotich (02:05:18), dois atletas com as Next% da polémica.Umas Next% que, em sentido inverso, acabaram por vencer de forma clara na prova feminina, com total destaque para a performance de sonho de Degitu Azimeraw, uma jovem de apenas 20 anos que se estreou na maratona com um soberbo tempo de 2:19:26 - recorde do percurso holandês -, à frente de Tigist Girma (2:19:52) e Azmera Gebru (2:20:48). Azimeraw, refira-se, registou o quarto melhor tempo do ano...Já na capital portuguesa, a vencedora da Meia Maratona feminina, a etíope Sechale Dalasa, correu de Adidas nos pés e conseguiu até um novo recorde do percurso lisboeta, isto num pódio no qual entraram depois duas atletas da Nike. Nesta mesma prova, a melhor atleta portuguesa, Catarina Ribeiro, utilizou as Nike Vaporfly Next%.Dalasa, ainda assim, acabou por ser a única em Lisboa a conseguir impedir o triunfo completo da Nike, já que nas restantes provas (meia maratona masculina e maratona masculina e feminina) os triunfos foram todos alcançados por atletas a equipar modelos da marca norte-americana. Triunfos e também recordes, já que tanto na maratona como na 'meia' masculinas se registaram novos máximos, ambos por atletas a utilizar Nike (Andualem Shiferaw com Vaporfly 4% e Titus Ekiru com Next%).Sim, é certo que a Nike levou para casa quatro vitórias em seis possíveis e também dois recordes contra um da Adidas, mas o simples facto de ter marcado a sua presença já é um sinal...