Des Linden pulveriza máximo mundial dos 50 quilómetros

A norte-americana Des Linden tornou-se esta terça-feira na primeira mulher da história a correr os 50 quilómetros abaixo das três horas, ao fixar nas 2:59:54 o novo máximo mundial da distância. Aconteceu em Oregon, numa ciclovia praticamente deserta em Oregon, onde a atleta norte-americana, de 37 anos, conseguiu retirar mais de sete minutos ao anterior máximo, fixado em 2019 pela britânica Aly Dixon.





Maratonista de créditos firmados, com um currículo onde se destaca essencialmente a vitória na Maratona de Boston de 2018, Des Linden completou os 50 quilómetros a um ritmo médio de 3.36 min/km, tendo passado à maratona em 2:31.12, um tempo pouco mais de dois minutos mais lento daquele que conseguiu há um ano nos trails da maratona olímpicos norte-americanos.Conseguido este feito, a atleta norte-americana planeia no futuro voltar a aventurar-se nas ultramaratonas, mas o foco por agora passará por um retorno às grandes maratonas, especialmente a Majors, onde moram os prize money mais apelativos do Mundo. E sendo uma atleta de referência no país, a sua presença será praticamente garantida em qualquer uma das três que se realizarão este ano nos Estados Unidos (Chicago, Boston e Nova Iorque). Só terá de escolher...