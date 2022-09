Divulgadas medalhas da Meia e Maratona de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A pouco mais de um mês da realização da EDP Maratona de Lisboa, da Lusa Meia Maratona de Lisboa e da EDP Mini Maratona, o Maratona Clube de Portugal mostrou aquelas que serão as medalhas que todos os finalistas levarão para casa após cruzarem as tão desejadas metas.As três provas, que se realizam na manhã de 9 de outubro, estão praticamente esgotadas, por isso espera-se uma verdadeira enchente tanto na Ponte Vasco da Gama - para a Meia Maratona e a Mini Maratona - como na marginal entre Cascais e Lisboa - onde decorrerá o percurso da tradicional maratona lisboeta.A EDP Maratona de Lisboa, refira-se, contará este ano com um novo patrocinador técnico, a marca francesa HOKA, que nas próximas semanas irá realizar dois treinos de preparação