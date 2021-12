Dois recordes do Mundo nos 5 quilómetros no adeus a 2021

O último dia do ano foi de recordes no atletismo... a dobrar e na mesma prova! O palco foi a tradicional Cursa dels Nassos, em Barcelona, que de uma vez só valeu o máximo masculino e feminino dos 5 quilómetros. Os autores da proeza foram os etíopes Berihu Aregawi e Ejegayehu Taye, com marcas absolutamente estratosféricas de 12.49 minutos e 14.19.E o grande destaque vai mesmo para o registo feminino de Ejegayehu Taye, que representa uma melhoria quase inacreditável de 24 segundos em relação ao anterior máximo (em prova com partidas em conjunto, que estava na posse de Beatrice Chepkoech). Taye dominou a corrida de forma incontestável e deixou a segunda colocada, a sueca Meraf Bahta, a 45 segundos.Quanto aos homens, o recorde também foi de uma enorme valia, no caso com uma melhoria de dois segundos em relação ao anterior máximo, que estava na posse de Joshua Cheptegei (12.51). O atleta de 20 anos, que há um mês em Lille tinha feito 12.51 na mesma distância, venceu com 41 segundos para Peter Maru (13:30).O último dia do ano foi também de corrida tradicional na capital, a San Silvestre Vallecana, e logo com triunfo espanhol, algo que não se via desde 2003, quando Chema Martínez triunfou. 18 anos depois, a celebração ficou em casa, com o olímpico Mohamed Katir a cruzar a linha de meta no Estádio de Vallecas em 27.44 minutos - e na sequência a celebrar à Cristiano Ronaldo. Detentor dos recordes nacionais dos 1.500, 3.000 e 5.000, o atleta oriundo de Marrocos torna-se também no mais rápido de sempre nos 10 quilómetros do país vizinho, ainda que esta marca não possa ser homologada, já que o percurso é irregular.Quanto à prova feminina, venceu a etíope Degitu Azimeraw Asires, em 30.26. Sem a grande favorita Hellen Obiri presente (devido a um teste Covid-19 positivo), Azimeraw venceu com grande autoridade e fixou a terceira melhor marca de sempre no traçado espanhol.