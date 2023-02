Domínio familiar e etíope na Maratona do Dubai

Apesar de já não ser a prova do Mundo que entrega prémios mais chorudos aos mais rápidos, a Maratona do Dubai voltou esta madrugada a dar espectáculo aos adeptos do atletismo. O triunfo foi etíope tanto nos homens como nas mulheres, havendo a curiosidade dos vencedores serem familiares, já que o vencedor Andesa Tola (irmão de Tamarit Tola) é casado com a irmã de Dera Dida Yami, a vencedora feminina.Na corrida masculina, Andesa venceu em 2:05:42 horas, superiorizando-se num pódio totalmente etíope a Deresa Geleta Ulfata (2:05:51) e Haymanot Alew Engdayehu (2:05:57) O trio que subiu ao pódio finalizou abaixo das 2:05, o que mostra a profundidade deste pelotão. Quanto às senhoras, Dera Dida Yami conseguiu a primeira vitória depois de ter sido mãe, ganhando com 2:21:11 horas, à frente das também etíopes Ruti Aga (2:21:24) e Siranesh Yirga Dagne (2:21:59). Para Tola, refira-se, esta foi uma estreia em grande na maratona, já que no Dubai aventurou-se pela primeira vez nos 42,195 metros, isto depois de uma carreira de nível intermédio nas meias maratonas.Esta foi a primeira vez que a Maratona do Dubai foi realizada desde 2019, depois dos cancelamentos devido à Covid-19 e, em 2022, ao Mundial de futebol.