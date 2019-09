Dos 10 quilómetros à meia maratona: Vai arrancar a caça aos recordes

Depois de um longo período de interregno, entre o descanso, a pré-época e o arranque das respetivas preparações, está de volta a ação nas principais provas de atletismo mundiais e com ela a promessa de tentativas de novos recordes. A queniana Brigid Kosgei deu o primeiro 'cheirinho' disso mesmo no domingo, quando correu na Great North Run a meia maratona mais rápida da história (num percurso que não é válido para recorde) e as próximas semanas devem trazer novas tentativas, agora em provas elegíveis para novos máximos.





O primeiro a tentá-lo será o queniano Geoffrey Kamworor, que no domingo tentará o recorde da ‘meia’ em Copenhaga (atualmente em 58:18). A preparar a Maratona de Nova Iorque, o queniano de 26 anos chega à Dinamarca com 58:54 de recorde pessoal, mas nem a grande melhoria que terá de operar o assusta. O alvo é claro: o recorde fixado no ano passado por Abraham Kiptum, em Valência.

Ora, caso não suceda em Copenhaga, será precisamente em Valência que nova tentativa será feita nessa distância, numa prova onde os espanhóis apostam forte num elenco de luxo, em masculinos e em feminino. Se não veja-se quem estará presente: Jemal Yimer (recorde de 58:33), Stephen Kiprop (58:42), Abadi Hadis (58:44) e Yomif Kejelcha (59:17) nos homens; Fancy Chemutai (1:04:52) e Sembere Teferi (1:05:45) nas senhoras.

E a cidade espanhola não se fica por aí, já que em dezembro levará Joshua Cheptegei, o recordista dos 15 km, aos 10 quilómetros para tentar superar a marca de Leonard Patrick Komon, que em 2010 correu em 26:44 minutos.



Isto sem não esquecer a tentativa de Eliud Kipchoge para quebrar a barreira das duas horas na Maratona, embora num evento privado, não podendo servir como recorde mundial.



Razões mais do que suficientes para ficar atento a todos os resultados, pois será bem possível que haja muitas páginas de história a serem escritas nos próximos meses...