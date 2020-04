Doze atletas detidos no Quénia por não respeitarem regras de quarentena

No Quénia não se brinca com as regras impostas no combate ao coronavírus... e nem os atletas escapam a elas. Tal como nosso país, a atividade física é permitida, mas sempre que não seja feita em grupo, algo que alguns atletas decidiram não respeitar no início desta semana.





O resultado? Doze corredores acabaram detidos pelas autoridades de Iten e passaram cerca de dez horas na esquadra local, precisamente por estarem a fazer um treino em conjunto, quando no máximo poderiam treinar aos pares. Entre os atletas detidos estavam dez quenianos e dois estrangeiros, sendo que apenas se sabe que um deles era o estónio Roman Fosti, que se encontra no país africano a cumprir um estágio de preparação.Depois de passarem várias horas nas instalações da polícia, os atletas em causa foram 'salvos' pela presença de um treinador da Federação de Atletismo do Quénia, que se deslocou à esquadra na companhia do Ministro da Saúde para garantir a sua libertação, mas também para os relembrar das normais vigentes neste período.