Dragões, zombies, ovos... Eis os 35 recordes do Guinness que foram batidos na Maratona de Londres

Para lá do recorde do percurso fixado por Eliud Kipchoge, a Maratona de Londres foi também palco de outros feitos históricos, com entrada direta para o livro dos recordes do Guinness. Foram 38 os novos nomes que entraram na famosa lista, por terem corrido na cidade britânica vestidos das mais diversas formas, desde os disfarces mais normais até àqueles mais excêntricos. De notar que à partida eram 78 os corredores que se desafiaram neste tipo de desafio.Maratona mais rápida vestido de laço (homem): Oliver Williams - 2:36:52Com uniforme de escoteiro: Oliver Jones - 2:41:45Vestido de zombie (homem): Matthew Berry - 2:43:54Com vestido de noiva (homem): Lee Goodwin - 2:49:17Vestido de médico (homem): Greg Kelly - 2:50:17Vestido de golfista (homem): Jonni Suckling - 2:59:35Disfarçado de coração (homem): Thomas Brockwell - 3:05:32Disfarçado de esqueleto (homem): David Course - 3:08:59Disfarçado de freira (homem): Paul Neils - 3:12:19Disfarçado de caixa de correio (homem): Matthew Collins - 3:14:32Em cadeira de rodas não competitiva: Joshua Landmann - 3:18:59Disfarçado de cientista (homem): Angelos Michaelides - 3:22:51Vestido com uniforme de escola privada (mulher): Elise Randall - 3:26:51Disfarçado de personagem de conto de fadas (mulher): Alison Stewart (Branca de Neve) - 3:29:58Disfarçado de sapato (homem): Charlie Field - 3:35:19Disfarçada de mulher das cavernas (mulher): Nicky McKenzie - 3:35:20Vestida de paciente de hospital (mulher): Eileen Cecelia Naughton - 3:40:16Disfarçado de saco-cama (homem): Ben Burfoot - 3:41:59Vestido com equipamento completo de futebolista (homem): Daniel Newman - 3:42:32Dois corredores algemados (par misto): Rebecca and Nuno Cesar de Sa - 3:43:17Disfarçado de árvore de natal (homem): Laurence Mumford - 3:43:41Disfarçado de árvore tree (homem): Alan Dean - 3:48:17Disfarçada de animal - corpo completo (mulher): Kate Carter (Panda) - 3:48:32Disfarçada de Elvis (mulher): Elizabeth Sampson - 3:49:52Disfarçada de dente (mulher): Fiona Henderson - 3:51:17Disfarçada de produto de higiene pessoal (mulher): Katie Simpson - 3:51:17Disfarçada de elemento astronómico (homem): Philip Rose - 3:52:40Disfarçada de produto de papelaria (mulher): Belinda Neild - 3:54:25Disfarçada de persongem de vídeojogo (mulher): Shaolin Loke (Chun Li de Streetfighter) - 3:56:18Disfarçado de tenda (homem): Oscar White - 3:57:05Disfarçado de criatura mítica (homem): Andrew Taylor - 3:58:05Disfarçada de ovo (mulher): Katy Garnham-Lee - 3:58:43Fastest marathon dressed as a mummy (homem): Pardip Singh Minhas - 3:59:04Disfarçada de noz (mulher): Sally Orange - 4:09:51Disfarçada de DNA em dupla hélice (mulher): Marie Evans - 4:20:07Disfarçado de dragão (homem): James Cook - 4:46:50Disfarçado de snowboarder (homem) : James Williams - 5:21:50Maratona mais rápida num fato de seis pessoas: Charlotte Farge, Cey Uzun, Rob Jones, Helen Smith, Andy Moulden and David Brennan (Thunderbirds) - 5:59:33