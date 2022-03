Dulce Félix e Rui Pedro Silva figuras na Meia Maratona de Braga

Dulce Félix e Rui Pedro Silva são dois dos principais favoritos a vencer a edição deste ano da Meia Maratona de Braga, que este domingo vai para a estrada novamente no seu 'lugar' habitual no calendário.Além de Dulce Félix, a Meia Maratona de Braga contará com a presença de Tânia Fernandes (Leixões SC), Andreia Santos e Joana Nunes, ambas do CD Águeda. Do lado masculino, para lá de Rui Pedro Silva, nota para Paulo Rosário (Sp. Braga), o vencedor da edição do ano passado, mas também Ricardo Ribas (Team El Comandante) que detém o recorde da prova com o tempo 01:05:04, alcançado em 2018, Tiago Costa (SC Braga), Francisco Rodrigues (SC Braga) e ainda Sérgio Salgueiro (Team El Comandante).A prova minhota, com tiro de partida marcado para as 9h30, terá partida e chegada na Avenida João Paulo II e contará no programa também com uma caminhada de 6 quilómetros, sem fins competitivos. As inscrições já estão fechadas na plataforma online, mas ainda há espaço para interessados de última hora, que podem fazer o seu registo no sábado, no local de levantamento dos kits de participante até ao limite de participantes ser atingido. Este será na Av. Mestre José Veiga, junto ao local da partida e chegada do evento, e funciona entre as 10h e as 19h.