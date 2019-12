Um dia depois da realização da edição deste ano, a 62.ª, a organização do Grande Prémio de Natal anunciou a data em que será disputada a do próximo ano. Será a 13 de dezembro, no segundo domingo do último mês do ano, numa edição que promete, uma vez mais, reunir milhares de corredores nas ruas lisboetas.





De notar que a edição deste ano foi ganha por Samuel Barata e Jessica Augusto , dois atletas que se estrearam a triunfar na prova organizada pelo Maratona Clube de Portugal.