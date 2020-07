Edição de 2021 da Salomon Ultra Pirineu cancelada

A organização da Salomon Ultra Pirineu, uma das provas integrantes do circuito Golden Trail National Series, anunciou esta quarta-feira a decisão de cancelar a edição deste ano devido à situação atual em torno do coronavírus, tanto em Espanha como no resto do planeta. Inicialmente agenda para o fim de semana de 2 a 4 de outubro, a prova espanhola voltará apenas no próximo ano, também no primeiro fim de semana de outubro.





De acordo com o comunicado apresentado, a decisão tomada deveu-se ao facto de a organização ter entendido que não seria capaz de "garantir a segurança de todas as pessoas, desde corredores, voluntários, staff, público e população local" e também "garantir que todos os corredores pudessem viver a experiência de sempre" nas montanhas dos Pirinéus.Relativamente a quem estava inscrito na edição deste ano, muitos deles atletas portugueses - no ano passado , por exemplo, André Rodrigues venceu a prova de 56 quilómetros -, terá automaticamente o seu registo transferido para 2021, sem necessidade de fazer qualquer tipo de alteração. Caso não pretendam correr na data definida para o próximo ano, os corredores podem também pedir uma reembolso integral do valor pago à organização até 31 de julho.