Edição deste ano da Maratona de Boston cancelada

Primeiro adiada. Agora cancelada. A edição Maratona de Boston de 2020 não irá ser realizada conforme planeado, anunciou esta quinta-feira o Mayor da cidade. De acordo com Martin J. Walsh, os planos iniciais, com o adiamento de abril para 14 de setembro devido à pandemia de Covid-19, foram demasiado otimistas e perante a evolução da situação a nível nacional o mais ponderado é mesmo cancelar o evento, um momento que acaba por ser histórico para o evento.





A celebrar o seu 124.º aniversário, a Maratona de Boston organiza-se de forma ininterrupta desde então, sempre sem qualquer mudança da data inicialmente prevista. Nem mesmo as duas Guerras Mundiais travaram a sua realização - em 1918 não foi uma prova popular, mas sim uma estafeta militar -, o que mostra bastante bem a dimensão e importância deste evento.Ao todo estava prevista a presença de 30 mil corredores na edição deste ano, sendo que segundo o comunicado da organização todos terão a possibilidade de obter o reembolso integral do valor pago.Sem possibilidade de reunir na estrada os cerca de 30 mil corredores, a organização da Maratona de Boston anunciou também a decisão de levar a cabo uma maratona virtual, a qual poderá ser completada em qualquer dia da semana da prova, entre 7 e 14 de setembro. Os atletas que já estavam registados na 'prova física' terão entrada direta no evento virtual, ao passo que os restantes interessados terão a chance de se inscrever nas próximas semanas. De notar que esta maratona virtual contará com a entrega de uma camisola, medalha e ainda um dorsal de participação.