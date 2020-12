Edição virtual da São Silvestre de Lisboa a caminho dos seis mil inscritos

Apesar de este ano, devido ao contexto de pandemia, ser organizada num ambiente virtual, a São Silvestre de Lisboa continua a ser um sucesso. Segundo os dados da organização, em pouco mais de duas semanas já se inscreveram perto de seis mil corredores, sendo previsível que esse número aumente nos próximos dias, tornando desta forma ainda possível ser alcançada a meta dos 10 mil participantes apontada a Record por Hugo Sousa, diretor da HMS Sports.





Em comunicado, Hugo Sousa assume-se naturalmente satisfeito pela adesão à prova, especialmente por estarem já inscritos corredores de vários pontos do planeta. "É com enorme satisfação que registamos esta adesão bastante significativa, ainda para mais num ano particularmente difícil e em que não é possível avançar com a iniciativa presencial. A aposta na opção virtual foi inevitável, mas permite a participação de pessoas de todas as partes do mundo. Já temos inscritos de quatro continentes! Destaco países como Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Singapura, Canadá, Nigéria, Namíbia, Letónia, Lituânia. Em 2020, vamos mesmo correr ao ritmo da capital, em qualquer parte do mundo!", referiu Hugo Sousa, que na mesma declaração aproveitou para relembrar que este evento conta com uma componente solidária."Sendo uma iniciativa solidária, neste momento, o donativo para a Rede de Emergência Alimentar aproxima-se dos 6.000€. Este ano, por cada inscrição, 1€ reverte a favor da Rede de Emergência Alimentar. É uma forma de todos ajudarmos quem mais precisa, pois neste momento, todos os contributos são essenciais", explica.E não se pense que apenas os corredores populares estão a aderir a este evento virtual. Também os de elite, como Dulce Félix, Jéssica Augusto, Hermano Ferreira ou Ricardo Ribas, já fizeram o seu registo, mantendo assim bem viva a tradição do final de ano.