Edições virtuais da São Silvestre de Lisboa e Porto cumprem metas solidárias

Este ano organizadas em ambiente virtual, as São Silvestre de Lisboa e Porto podem não ter juntado os habituais milhares nas ruas de ambas as cidades, mas nem o contexto de pandemia travou a euforia em torno das tradicionais provas, que este ano voltaram a ser um sucesso, que se traduziu também num forte apoio solidário.





No caso da de Lisboa, foi garantido um donativo total de 7314 euros (1€ por cada inscrito), que irá ser entregue ao projeto Rede de Emergência Alimentar, numa cerimónia marcada para esta quarta-feira nas instalações do Banco Alimentar, em Alcântara.Quanto à do Porto, o valor foi em tudo similar (7230€), em favor da Legião da Boa Vontade, sendo que neste caso o montante dividiu-se por um euro por cada um dos 4000 inscritos, aos quais se juntaram ainda os contributos dados através da compra de cabazes de alimentos. No total, foram comprados 264 cabazes, o que perfez uma doação de 3.230€. Além deste contributo, o Lidl (patrocinador do evento portuense) irá duplicar o donativo a entregar à Legião da Boa Vontade até a um máximo de 2500€ - por cada inscrito que submeta o seu registo da prova -, elevando desta forma o apoio àquela organização para um máximo próximo dos 10 mil euros.