EDP Corrida da Mulher já tem 18.000 inscritas

A EDP Corrida da Mulher, prova que se realiza este domingo, já conta com 18 mil inscritas, anunciou esta quarta-feira a RunPorto, a organizadora deste evento destinado em exclusivo ao público feminino. Agendada para as 10 horas de domingo, com partida e chegada na Alameda das Antas, a EDP Corrida da Mulher contará ainda com uma caminhada e, no final, contará com momento musical com os Damásio Brothers e o eterno Cowboy português Zé Amaro.Na sua 17.ª edição, contando já quase 225 mulheres presentes ao longo da sua história, a EDP Corrida da Mulher reúne milhares de mulheres por uma causa solidária, a luta contra o cancro da mama, com parte do valor das inscrições a reverter para o IPO Porto. À margem do propósito principal, estará também em ação uma iniciativa intitulada EDP Run for Tomorrow, na qual todas podem entregar sapatilhas que já não usam para ser doadas à EntreAjuda, que fará a distribuição pelos mais necessitados.Relativamente à elite presente, a organização já confirmou Jéssica Augusto e ainda Rafaela Fonseca, a vencedora da última edição.