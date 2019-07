EDP Corrida do Parque à Noite: José Moreira e Mónica Silva voltam para vencer

Decorre já no próximo sábado, dia 27 de julho, a sexta edição da EDP Corrida do Parque à Noite, uma corrida temática de oito quilómetros que promete muita animação e boa disposição no Parque da Cidade do Porto.Com partida e chegada no recinto do Queimódromo, a edição deste ano da prova terá como tema os Super-heróis, pelo que não será de estranhar que seja possível observar vários equipados de uma forma... menos comum. De resto, para reforçar o convite para entrarem na festa, a Run Porto irá premiar os participantes mais "bem vestidos" com prémios especiais.Ainda assim, o prémio mais desejado será outro e poderá ser ganho por qualquer um dos 'finishers': uma viagem à Disneyland Paris. Um prémio que será sorteado no final da prova e que certamente fará um corredor muito feliz.No plano competitivo, estão já confirmadas as presenças dos vencedores do ano passado, José Moreira e Mónica Silva, isto para lá de outros nomes sonantes, tais como Rui Pedro Silva (Sporting), Carlos Costa, Daniel Pinheiro (S. Salvador do Campo) e Hélder Santos (Sporting). Nas senhoras há ainda a destacar a presença da estreante Susana Godinho (Sporting).