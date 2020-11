EDP Grande Prémio de Natal corre-se em versão virtual

Era apenas uma questão de tempo e esta segunda-feira confirmou-se. O EDP Grande Prémio de Natal não irá ser realizado da forma tradicional devido à pandemia de Covid-19, 'transferindo-se' para um ambiente virtual, seguindo uma tendência recente por parte de grande parte das organizações de provas tanto em Portugal como no Mundo.





No caso do Maratona, esta edição especial do EDP Grande Prémio de Natal permitirá aos primeiros cinco mil 'finishers' receber uma medalha e uma máscara anti covid-19 exclusivas, isto para lá de contar também com uma componente solidária proporcionada pelo 'naming sponsor' EDP, que irá doar dezoito meses de energia a instituições de solidariedade social.Presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia destacou a importância desta iniciativa. "Este ano os nossos convívios, as nossas corridas têm limitações, mas quisemos organizar esta edição para continuar a motivar e inspirar a comunidade, tanto para o exercício físico, como para o espírito solidário. Vamos oferecer meio ano de eletricidade a três instituições de solidariedade social. Esta oferta EDP traduz bem a mensagem que queremos espalhar, uma mensagem de esperança, luz e boa energia", sublinha.Tal como nas recentes corridas virtuais - que ainda estão em curso -, este EDP Grande Prémio de Natal também contará com uma plataforma exclusiva (app VRaces MCP), na qual poderão ser feitas as inscrições e também o registo da própria corrida de 10 quilómetros entre 11 e 13 de dezembro. Concluída a prova, os participantes terão acesso à classificação e receberão um certificado de participação personalizado por email.