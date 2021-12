EDP Grande Prémio de Natal de regresso com lotação esgotada

Depois de uma paragem forçada de um ano devido ao contexto de pandemia, o EDP Grande Prémio de Natal está de volta este fim de semana, para uma vez dar cor às ruas lisboetas nesta quadra natalícia. A prova de 10 quilómetros, com o habitual percurso Benfica-Restauradores, corre-se este domingo, tendo início marcado para as 10h30, contando no pelotão de elite com alguns nomes de realce, como Rui Pinto, Fernando Serrão e Miguel Borges, do Sporting, e ainda de Hermano Ferreira, do AR Ceasaense. No pelotão feminino destacam-se as participações Sara Moreira (Sporting) e as atletas Solange Jesus e Susana Godinho, ambas do Feirense."Depois de um ano de interregno, devido à pandemia, fico especialmente satisfeito por podermos voltar a organizar esta corrida e por termos esgotado as inscrições. O Maratona Clube de Portugal organiza o EDP Grande Prémio de Natal, desde 2015, em parceria com a Associação de Atletismo de Lisboa e com o patrocínio da EDP. É com muita satisfação que o Maratona Clube de Portugal promove a modalidade e o exercício físico, através desta corrida. O percurso é magnífico, percorre algumas das artérias mais bonitas do 'coração' de Lisboa. É sem dúvida uma corrida singular, com muita história e uma boa forma de entrar na época natalícia", declarou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal, a entidade organizadora do evento.Para participar nesta prova os inscritos terão de apresentar, no ato do levantamento do kit de participação, o certificado de vacinação/recuperação ou um teste negativo à Covid-19 válido à data da prova. Os testes poderão ser antigénios (válidos 48 horas) ou PCR (válidos 72 horas), mas têm que ser válidos à data da prova e acompanhados de um documento oficial com o resultado negativo. Não são aceites testes rápidos feitos pelos próprios atletas. O levantamento dos kits será feito na SportExpo, localizada no Museu da Eletricidade, entre as 10 e as 20 horas, nos dias 10 e 11 de Dezembro.