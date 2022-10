EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona aponta a recordes do percurso no domingo

Otimismo e ambição. Eis as duas palavras que melhor descrevem o estado de espírito dos principais atletas de elite que, no domingo, se vão apresentar à partida na EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, todos foram claros em apontar à melhoria dos seus registos pessoais e também ao recorde do percurso, seja na maratona como na 'meia', tanto no masculino como feminino. Tudo dependerá, assumiram todos, das condições meteorológicas: se estiver calor... a missão será bem mais complexa.O principal nome presente é o etíope Andualem Belay Shiferaw, que com duas vitórias no seu currículo na EDP Maratona de Lisboa (2019 e 2021), aponta a um terceiro triunfo, de preferência para melhorar o recorde pessoal, que está na sua posse desde o ano passado (2:05.52. "Estou feliz por voltar a Lisboa, aqui sinto-me como em casa. As pessoas são boas, a prova é boa. No domingo espero ganhar com recorde do percurso. Se estiver um bom tempo, podemos alcançar esse recorde", garantiu o etíope de 30 anos, que terá como grandes oponentes nesta sua batalha o queniano Julius Tuwei (2:07.43) e o etíope Shumet Akalnew (2:08.47). Dois atletas que também apontaram à obtenção de tempos rápidos e melhores marcas pessoais.Na prova feminina - com recorde de 2:24:13, feitos por Sarah Chepchirchir em 2016 -, a etíope Getachew Gudeta aponta também a uma melhoria do seu recorde pessoal (2:29.47), tal como Urge Soboka, que chega com 2:27.13 de melhor registo.Quanto à Luso Meia Maratona, o objetivo é igualmente a obtenção de melhores marcas pessoais e do percurso. No caso, o masculino está ligeiramente acima da hora (1:00:12 de Titus Ekiru, em 2019) e o feminino nos 1:06:54 (Peres Jepchirchir, também em 2019).O objetivo dos atletas é também seguido por Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal. "Estou muito animado para as provas de domingo. Será uma prova fantástica. O objetivo em ambas as provas será bater o recorde dos percursos, se o tempo o permitir. Vamos ainda ter os melhores atletas portugueses presentes", frisou Carlos Moia, que em seguida aproveitou para apelar a todos os corredores para terem cuidado na manhã de domingo, em especial os atletas amadores. O presidente do MCP frisou a existência de 15 postos de abastecimento na EDP Maratona de Lisboa, 6 na Luso Meia Maratona e 1 na EDP Mini Maratona e apelou para que todos se hidratem de forma conveniente.Por outro lado, o líder da organização da prova lisboeta fez questão de enaltecer a ajuda das autoridades francesas, polacasa, espanholas e gregas, tal como os Consulados de Nairobi (Quénia) e Adis Abeba (Etiópia), no processo de obtenção de vistos para a entrada dos atletas no nosso país. "Sem eles não seria possível", frisou.