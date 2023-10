EDP Maratona de Lisboa e Luso Meia Maratona com inscrições esgotadas

As inscrições para as corridas EDP Maratona de Lisboa (42km), Luso Meia Maratona (21km) e EDP 8k, provas marcadas para este domingo (8 de outubro), estão oficialmente esgotadas. Na distância rainha, que parte em Cascais pelas 8 horas e termina na Praça do Comércio, em Lisboa, inscreveram-se um total de 6.000 atletas. Nos 21k, com partida na Ponte Vasco da Gama às 10h30 e chegada também na Praça do Comércio, são 10.500 os inscritos. Já nos 8k, que partem junto da meia maratona da Ponte e têm meta instalada no Parque das Nações, registaram-se 8.500 pessoas."É impossível não ficar emocionado com o reconhecimento e a adesão que, ano após ano, as provas têm. Sinal, por um lado, da qualidade que as distintas provas oferecem e da excelência e da particularidade dos percursos. Por outro lado, é sinal de que começamos a ganhar consciência da necessidade e da importância da atividade física, independentemente da idade. Ter milhares de atletas a esgotar todas as variantes de distância que oferecemos é algo extraordinário, principalmente quando vamos ter este ano o maior número de atletas estrangeiros que alguma vez estiveram presentes. Mais uma vez sinal do reconhecimento que a organização e os vários percursos merecem. Obrigado a todos!", afirma Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.Refira-se que o Mimosa Passeio da Família e a EDP New Generation, provas que decorrem no sábado (7 de outubro), às 11h e 16h, respetivamente, continuam com as inscrições abertas.