EDP Maratona de Lisboa mostra a camisola oficial para a edição deste ano

A organização da EDP Maratona de Lisboa apresentou esta semana, a pouco mais de três meses da realização da prova, a 8 de outubro, a camisola técnica oficial da edição deste ano. Uma vez mais produzida pela marca francesa HOKA, a camisola contará com um desenho exclusivo alusivo à prova da capital portuguesa, com especial destaque para o número 10, referente à décima edição da corrida organizada pelo Maratona Clube de Portugal.As inscrições, tanto para a EDP Maratona de Lisboa, como para a Luso Meia Maratona e a EDP 8K, seguem abertas no site oficial da prova