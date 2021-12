EDP Maratona do Porto já tem data para 2022 e inscrições estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a EDP Maratona do Porto de 2022, naquela que será a sua 18.ª edição. Marcada para 6 de novembro, como habitual no primeiro domingo desse mês, a prova portuense é já um clássico do calendário nacional e no próximo ano voltará a ter meta instalada na Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade do Porto.Nesta quadra natalícia, para aqueles que ainda não sabem o que oferecer aos amigos e familiares, a organização lançou uma campanha com um preço especial para a EDP Maratona do Porto. O valor da inscrição está a 30€ até dia 31 de dezembro de 2021 (preço exclusivo para inscrições online em www.maratonadoporto.com).A EDP Maratona do Porto estende-se novamente por dois municípios vizinhos, Porto e Matosinhos. Devido aos condicionamentos de circulação no tabuleiro de baixo da ponte Luís I, não será possível atravessar para Vila Nova de Gaia.Assim, a prova desenrola-se ao longo da frente atlântica e nas margens do rio Douro, combinando desta forma um panorama de mar e rio num percurso plano e rápido, propicio a recordes.Desta forma, é um dos únicos eventos que unifica a região e permite a realização de um trabalho em conjunto com o objetivo de aumentar a qualidade do evento, a envolvência da comunidade e o aumento do volume do turismo.A internacionalização da EDP Maratona do Porto tem sido um dos objectivos da organização e o crescimento de corredores estrangeiros a apostar na prova é exponencial. Em 2019, mais de 6.000 atletas de 75 países participaram nesta clássica corrida, sendo que 44% dos inscritos eram atletas estrangeiros.