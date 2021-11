EDP Maratona do Porto promete animação no regresso à estrada

Depois de um ano de ausência do calendário, por conta da Covid-19, a EDP Maratona do Porto está de volta à estrada. O retorno está marcado para este domingo, para uma 17.ª edição que juntará nas ruas da Invicta milhares de atletas, divididos entre a corrida principal, a prova de 10 quilómetros e ainda a de 6.





No que à elite diz respeito, a RunPorto traz à cidade nortenha três atletas quenianos - Emmanuel Kibet Kichwen (2:08:42 de melhor marca), Bernard Kiprotich Too (2:16:18) e Ezekiel Kipruto Kemboi (2:13:46) - para o pelotão masculino, ao passo que nas senhoras o destaque vai para as etíopes Meskerem Abera Hunde (2:33:50), Buzunesh Getachew Gudeta (2:29:47), Motu Megersa Gedefa (2:27:48), Tsegaye Melesech Beyene (2:26:44) e ainda a queniana Caroline Jepchirchir (2:31:31).Além da prova do pelotão competitivo, que trará intensas batalhas, também a prova dos atletas amadores será tida em conta, especialmente pela presença de 15 pontos de animação, que prometem ao longo dos 42km nunca deixar os corredores 'sozinhos'.A EDP Maratona do Porto realiza-se a 7 de novembro de 2021 e tem partida marcada para as 9h00 junto ao Sealife Porto e chegada na Avenida do Parque (Parque da Cidade do Porto).