EDP Maratona do Porto volta em novembro com percurso alterado

Depois de um 2020 sem ir para a estrada por conta da pandemia de Covid-19, a EDP Maratona do Porto está de volta, tendo regresso marcado para 7 de novembro.





A principal novidade acaba por ser o percurso, que acabou por ter de ser alterado pela realização de obras na Ponte Luís I, que impossibilitará a habitual passagem para Vila Nova de Gaia. Ao invés, todo o percurso será feito na margem norte do Rio Douro, com uma passagem pelas ruas do Porto e Matosinhos. Esta mudança de percurso, refira-se, tem também a ver com a mudança do local da meta -, habitualmente no Queimódromo, um espaço onde está neste momento instalado o Centro de Vacinação e Testagem do Covid-19 -, que este ano passará a ser na Avenida do Parque, junto ao Parque da Cidade do Porto.Além da EDP Maratona do Porto, no programa estarão ainda a APO Family Race Corrida dos Ossos Saudáveis, este ano com apenas 10 quilómetros, e a ainda a EDP Fun Race (6 km). Todas as provas terão partida marcada para as 9 horas junto ao Sea Life Porto, na Via do Castelo do Queijo.A organização criou um regulamento de participação no evento, o Plano de Segurança, que foi aprovado pela DGS, que deve ser integralmente cumprido. A prioridade é garantir a segurança de todos os envolvidos com medidas exequíveis e que permitam a realização do evento com sucesso. Os participantes terão, por exemplo, de apresentar no ato de levantamento do kit de participante o Certificado Digital Covid-19, válido na data do evento, ou um teste PCR nas 72h anteriores ou teste antigénio nas 48h anteriores à data e hora do evento.As inscrições estão disponíveis no site oficial da prova até dia 2 de novembro.