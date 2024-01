EDP Meia Maratona de Lisboa esgota inscrições

A cerca de dois meses do tiro de partida, a organização da EDP Meia Maratona de Lisboa anunciou esta terça-feira que a edição deste ano tem as inscrições esgotadas. Serão 16.500 os atletas que correrão a mais rápida meia maratona do mundo a 17 de março, com partida no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, uma vez mais com uma forte presença estrangeira, com corredores provenientes de mais de 100 nacionalidades diferentes. Além da meia maratona, o evento contará ainda com uma corrida de 10 quilómetros, a Vodafone 10K, que está também muito perto de esgotar.Além desta novidade, o comunicado do Maratona Clube de Portugal revela ainda o concretizar de um desejo há muito pedido pelos corredores: a colocação de blocos de partida no tabuleiro da Ponte 25 de Abril. "Voltar a esgotar as inscrições com esta antecedência demonstra a popularidade desta prova única, que o Maratona organiza desde 1991. A EDP Meia Maratona de Lisboa é uma montra de Lisboa e de Portugal. Como em todas as edições, temos a ambição de manter esta prova entre as melhores e, em particular, pôr os portugueses a praticar desporto. Pela primeira vez teremos blocos de partida que permitirá distribuir os atletas de acordo com os seus tempos estimados de prova", disse Carlos Moia, presidente do MCP.Prova que faz parte como fundadora do SuperHalfs - circuito que junta seis das melhores meias-maratonas da Europa (Berlim, Cardiff, Copenhaga, Lisboa, Praga e Valência) -, a EDP Meia Maratona de Lisboa é uma das Elite Road Races, da World Athletics, e é a meia maratona mais rápida do planeta, mercê dos 57:31 minutos de Jacob Kiplimo em 2021.Quinta, Sexta e Sábado, 14, 15 e 16 de março de 2024SEASIDE SportExpo | Centro Cultural de Belém | 10H00-20H00Sábado, 15 de março de 202409:30h - Hyundai 7k11.00h - Mimosa Passeio da Família16:00h - EDP New GenerationDomingo, 17 de março de 202410:05h - EDP Meia Maratona de Lisboa10:45h - Vodafone 10K