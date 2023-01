EDP Meia Maratona de Lisboa mostra t-shirt oficial para a edição deste ano

Já é conhecida a t-shirt oficial da 32.ª EDP Meia Maratona de Lisboa, uma prova que reunirá milhares de corredores nas ruas da capital a 12 de março. Da marca espanhola Luanvi, a camisola técnica conta com pormenores exclusivos alusivos à cidade lisboeta, desde logo pela presença da Ponte 25 de Abril, o palco da partida da corrida popular. Entregue a todos os participantes, esta t-shirt contará com dois modelos diferenciados, um feminino e um masculino, ambos de manga curta.A edição de 2023 da EDP Meia Maratona de Lisboa marca também a introdução da Luanvi como patrocinadora oficial da prova, depois de no ano passado ter sido sports partner da prova portuguesa. "Estamos felizes em fazer parte dos patrocinadores oficiais de uma das meias maratonas mais populares e importantes do mundo. Estamos impacientes para que a prova seja realizada para ver a reação dos participantes em vestir esta nova camisola tão especial para nós", declarou Javier Tarancón, diretor de patrocínios da Luanvi.Por parte do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia destacou a importância desta parceria no cimentar da tradição da prova lisboeta. "As t-shirts oficiais fazem parte da mística das provas que organizamos. É fácil ver, em Portugal e um pouco por todo o mundo, corredores a treinar com t-shirts das nossas provas desde as primeiras edições. Esta parceria com a Luanvi, uma marca cada vez mais reconhecida no mundo do desporto, vem garantir a qualidade que procuramos oferecer aos participantes e, ao mesmo tempo, realçar a vontade de marcas de renome internacional em associarem-se à EDP Meia Maratona de Lisboa e à Vodafone 10K que se realiza no mesmo dia".As inscrições para a EDP Meia Maratona de Lisboa continua abertas e podem ser feitas no site oficial do evento