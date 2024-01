EDP Meia Maratona de Lisboa no top-10 das melhores provas de 2023

O ranking das provas da World Athletics em 2023

Ano após ano, Portugal recebe muitos dos melhores atletas do mundo na EDP Meia Maratona de Lisboa, uma prova que já se tornou um clássico quando a aposta é procurar tempos rápidos. O estatuto foi ganho ao longo dos anos e os resultados servem para confirmá-lo. E é isso que é possível retirar do ranking das melhores provas de estrada de 2023, que coloca a prova da capital como a 10.ª melhor em termos de performances.Com base nos tempos obtidos e ainda na qualidade do pelotão, a EDP Meia Maratona de Lisboa reuniu 10065 pontos, sendo apenas superada em termos de meias maratonas pela incontornável Valência, Ras Al Khaimah (UAE), Lille e Barcelona. No ano passado, a prova lisboeta reuniu estes pontos mercê de uma prova de elite que teve Almaz Ayana (1:05:30, um novo recorde do percurso) e Nibret Melak (59:06) como vencedores.Na lista da World Athletics entram ainda os Mundiais de Riga (1.º), que contemplam provas da milha até à meia maratona, e ainda o adizero Road to Records (3.º), evento privado da Adidas.No plano nacional, surgem ainda a Meia Maratona do Porto, na 69.ª posição, os Nacionais de Estrada, no 135.º lugar, e ainda a Meia Maratona Cidade de Ovar, na 187.ª posição.Em termos de maratonas, a melhor prova nacional é a Maratona do Porto, na 109.ª posição, ao passo que a Maratona da Europa, em Aveiro, surge na 150.ª posição.