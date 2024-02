"EDP Pela Vida": Caminhada solidária tem novo nome mas mantém o propósito de sempre

Com o objetivo de realçar o que temos de mais importante, a Vida, o Maratona Clube de Portugal (MCP) e a EDP atualizaram o nome da caminhada solidária até agora intitulada de "EDP Lisboa, a Mulher e a Vida" para "EDP Pela Vida".Este é um evento cujo propósito diz respeito a todos e contamos com a participação de mulheres e de homens para que em conjunto se mobilizem para reforçar a importância do rastreio do cancro da mama. Esta é uma doença geralmente associada às mulheres, mas que também atinge os homens. Com um novo nome, mais inclusivo, esta caminhada solidária pretende consciencializar a sociedade para o rastreio, mas também angaria fundos para a compra de aparelhos de rastreio por todo o país. Em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, já angariou mais de €950.000 em 17 edições.O evento "EDP Pela Vida" terá lugar a 12 de maio e manterá o seu percurso ribeirinho, com partida em Santos e meta nos jardins de Belém. As inscrições já estão disponíveis no site oficial da prova e a participação é aberta a todos os géneros e idades. Em 2023, marcaram presença mais de 14.000 participantes, número que o Maratona Clube Portugal e a EDP pretendem aumentar nesta nova edição.Por parte do MCP, Carlos Moia salienta a importância deste evento na sociedade. "A corrida EDP Pela Vida é uma prova que salva vidas! Todos os anos, desde 2006, o Maratona Clube de Portugal organiza esta prova em parceria com a EDP e a Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o objetivo de sensibilizar para o rastreio do Cancro da Mama. O diagnóstico precoce salva vidas e o que pretendemos é salvar cada vez mais vidas. Quanto mais participantes tivermos, maior será o valor doado à Liga Portuguesa Contra o Cancro, pelo que apelo à participação massiva nesta corrida, que também se pode fazer a caminhar, junto ao Tejo no dia 12 de maio!".Já do lado da EDP, a diretora da marca enalteceu o propósito do evento e também o sentido da mudança do nome. "Na EDP, acreditamos no poder da solidariedade e na força da união. Ao patrocinarmos a EDP Pela Vida e tudo o que ela representa, investimos não apenas numa corrida, mas na pesquisa e tratamento de uma causa muito importante. Acreditamos que o novo nome desta corrida reforça o compromisso de corrermos por um futuro onde a esperança prevalece sobre a adversidade.", afirma Catarina Barradas.A transmissão é feita, mais uma vez, em direto pela RTP1, numa emissão para milhões de telespectadores.