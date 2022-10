Eilish McColgan bateu recorde europeu dos 10 quilómetros... mas prova estava mal medida

Detentora da melhor marca europeia de sempre nos 10 quilómetros (30.19 minutos), a escocesa Eilish McColgan venceu há três semanas a Great Scottish Run num tempo que, na altura, seria um novo recorde do continente por um segundo. (30.18). A marca foi celebrada e assinalada como tal, mas a posterior verificação através de nova medição permitiu chegar à conclusão de que, afinal, a prova não tinha a distância correta. Faltava-lhe exatamente 150 metros, pelo que, na verdade, McColgan correu 9,85 quilómetros, fazendo com que a tal marca de recorde não fosse validada.Em comunicado, a Great Run Company, uma das maiores organizações do Reino Unido, assumiu o "erro humano" e já pediu desculpas à atleta pelo sucedido. "Depois de uma investigação interna, percebemos que a prova tinha menos 150 metros. A discrepância na distância aconteceu por erro humano. Uma área do percurso não foi seguida como estava no plano inicialmente acordado. Já contactámos a Eilish para nos explicarmos e pedir desculpa", podia ler-se na nota.Apesar de "naturalmente desapontada", McColgan aceitou sem problema o pedido de desculpas, até porque o recorde... já era dela. "Erros humanos acontecem. Os organizadores pediram-me imensa desculpa, estão mesmo bastante envergonhados. Não tenho nada de mal a dizer-lhes. Corri apenas um segundo mais rápido do que em Manchester, por isso não muda nada no meu ano, para ser sincera. Claro que teria sido bom acabar a época com um novo recorde, mas para mim não é o fim do mundo. Tenho a certeza que há imensas provas por aí que não são medidas de forma correta e a única razão que levou a esta ser notícia foi pelo recorde que eu bati. Provavelmente dei aos organizadores uma dor de cabeça", disse a atleta de 31 anos, à BBC Scotland.Refira-se que esta é a segunda vez em pouco mais de um ano em que uma prova que valeu recorde foi dada como invalida. A última tinha sido a Antrim Coast Half Marathon , realizada em Larne (Irlanda), que na altura havia valido um momentâneo recorde mundial da meia maratona à etíope Yalemzerf Yehualaw. O problema foram os 54 metros em falta...