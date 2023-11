Eleições obrigam ao adiamento da EDP Meia Maratona de Lisboa

A edição de 2024 da EDP Meia Maratona de Lisboa foi adiada por uma semana, para 17 de março, devido à marcação das eleições legislativas para o dia 10 de março, a data para a qual a prova da capital estava agendada, anunciou esta sexta-feira o Maratona Clube de Portugal (MCP) em comunicado.Esta decisão surge no seguimento da regra que impede a realização de eventos lúdicos e desportivos de grande dimensão, que por via de cortes da via pública vão colocar em causa o exercício do direito de voto. Para além da data do evento principal, também as provas de sábado passam para a semana seguinte, a 16 de março. As inscrições feitas até à data foram automaticamente transferidas para as novas datas."Lamentamos desde já todos os inconvenientes que esta alteração possa causar aos atletas já inscritos, e pedimos desde já a compreensão de todos perante esta situação com que fomos confrontados e à qual somos alheios" refere Carlos Moia. No mesmo comunicado, o presidente do MCP revela que "desde a comunicação do Presidente da República toda a estrutura do Maratona começou a trabalhar no sentido de encontrar a data alternativa que conciliasse todas as condições logísticas necessárias".