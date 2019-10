Elite da Maratona do Porto reforçada com trio português

A organização da Maratona do Porto anunciou esta quinta-feira, a poucos dias da realização da prova, a adição de alguns nomes de relevância ao seu pelotão, especialmente no que a atletas nacionais diz respeito. Assim, segundo revelou a Run Porto, estarão à partida no domingo Rui Pedro Silva (recorde pessoal de 2:12:15, conseguido em 2012), Hermano Ferreira (2:13:28, em 2010) e Carlos Costa (2:19:48, em 2018), três atletas de boa valia no plano nacional, que procurarão marcas de bom registo na Invicta.Três nomes que se juntam aos atletas africanos que já haviam sido confirmados anteriormente, nomeadamente os quenianos Patrick Kipyegon Terer (recorde pessoal de 2:08:07), Joel Kiptoo (2:09:08), Edwin Kimaiyo (2:09:12) e Justus Kiprotich (2:09:28). Além destes, de notar a presença do veterano espanhol Martín Fiz, que no Porto tentará um novo recorde do mundo do seu escalão.Quanto às senhoras, às anteriormente citadas Monica Jepkoech (2:26:58), Tizita Terecha (2:28:03) e Mestawot Tadesse (2:31:38), foram agora confirmadas também Luísa Oliveira (2:39:40, em 2015) e Rosa Madureira (2:43:14, em 2013).Vindo dos Mundiais de Doha, o brasileiro Paulo Paula será a figura cabeça de cartaz da APO Family Race Corrida dos Ossos Saudáveis, uma prova de 15 quilómetros que se realizará em paralelo com a maratona.