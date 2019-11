Elite portuguesa em Valência de olho em Tóquio

De olho em recordes pessoais e também na eventual obtenção de mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, serão sete os corredores de elite portugueses que este domingo se apresentarão à partida da Maratona de Valência.Nos homens (com 2:11:30 de tempo de qualificação para Tóquio) estarão presentes Hermano Ferreira, Rui Pinto, Samuel Barata e Nuno Lopes, ao passo que nas senhoras (com 2:29:30 horas de tempo de qualificação) a representação lusa estará a cargo de Sara Catarina Ribeiro, Inês Monteiro e Vanessa Carvalho.Presente na cidade valenciana para acompanhar a prova,teve a chance de falar com Sara Catarina Ribeiro, atleta do Sporting que assumiu ao nosso jornal a clara ambição de melhorar a sua melhor marca na distância, atualmente fixada em 2:30:10."A expetativa passa por fazer recorde pessoal e a ver vamos como vai correr amanhã. Está tudo bem fisicamente, a preparação correu da melhor forma e espero que os astros amanhã estejam alinhados e que corra tudo o que espera", começou por desejar a atleta leonina de 29 anos.Quanto ao objetivo para a manhã de domingo, Catarina Ribeiro é clara: "O meu objectivo principal é sempre acabar e se possível com recorde pessoal, que está agora em 2:30:10. Se obtivesse mínimo para os Jogos era fantástico, mas vamos ver como corre. Como dizem os experientes, a maratona é como os melões: só sabes o que tens em mãos quando o abres", acrescentou, entre risos, a atleta orientada por Rui Ferreira.Hermano Ferreira - 2:13:28 em Viena 2010Nuno Lopes - 2:16:40 em Valência 2018Rui Pinto - 2:19:09 em Hamburgo 2019Samuel Barata - 2:24:15 em Tóquio 2019Sara Catarina Ribeiro - 2:30:10 em Padova 2019Inês Monteiro - 2:30:36 em Roterdão 2008Vanessa Carvalho - 1:17:06 na meia maratona Porto 2019