Eliud Kipchoge em busca de mais uma página de história em Boston

Depois de ter ganho em Chicago, Berlim, Tóquio e Londres, Eliud Kipchoge vai esta segunda-feira partir à conquista da sua quinta Abbott World Marathon Major. Será em Boston, na mais antiga maratona do Mundo, que este ano se veste de gala para receber aquele que é apontado como o melhor maratonista da história.Detentor do recorde mundial (com os 2:01:09, de Berlim 2022), o queniano de 38 anos é o grande favorito e na sua mira estará não só ganhar como também fazer a melhor marca de sempre no percurso de Boston. A missão, ainda assim, não será fácil, já que a prova norte-americana não tem um percurso propriamente fácil e o atual recorde está num nível super exigente - 2:03:02, de Geoffrey Mutai, em 2011. Para mais, sendo uma prova com um percurso direto ('point to point'), o factor vento joga um papel decisivo - a previsão aponta para vento de frente -, especialmente numa prova na qual não são permitidas lebres.Ainda assim, o queniano está otimista e entusiasmado. "Tive a oportunidade de ver o percurso ontem [quinta-feira], mas não corri nele. Já o percorri apenas na minha mente. É um percurso belíssimo. As subidas estão lá, são boas. Tenho como objetivo ganhar", disse, sempre de sorriso no rosto o emblemático atleta queniano, que poderá embolsar em Boston um total de 200 mil dólares: 150 mil pelo triunfo e 50 mil pelo eventual recorde do percurso. Note-se que Boston não conta com bónus para recorde do Mundo porque, essencialmente, o mesmo não pode ali ser registado, já que a prova não é homologável para esses efeitos.Além de Kipchoge, Boston contará com um restante pelotão de enorme valia, com seis atletas com recordes pessoais abaixo das 2:05: Evans Chebet (2:03.00), Gabriel Geay (2:03.00), Benson Kipruto (2:04.24), Lelisa Desisa (2:04.45) e ainda Shura Kitata (2:04.49), que está na história por ter sido o vencedor da última maratona que Kipchoge não ganhou (Londres 2020). Cinco nomes que prometem dar luta a Kipchoge e que tentarão entrar na lista histórica de nomes que conseguiram bater o 'GOAT' na maratona. Até agora apenas Kitata e Wilson Kipsang (em Berlim 2013) o conseguiram... Nota ainda para a presença de Andualem Shiferaw, etíope que é bicampeão e recordista do percurso da EDP Maratona de Lisboa.Quanto às senhoras, a qualidade está lá, mesmo sem as duas melhores da história - Brigid Kosgei e Ruth Chepng'etich. A etíope Amane Beriso, a terceira melhor da história (2:14.58), é a grande candidata, mas estarão no pelotão outras oito atletas com recordes pessoais abaixo das 2:20. Sheila Chepkirui (2:17.29), Joyciline Jepkosgei (2:17.43), Lonah Salpeter (2:17.45) e Angela Tanui (2:17.57) serão em teoria as grandes adversárias, mas não podemos esquecer a campeã mundial Gotytom Gebreslase (2:18.11) ou a veterana Edna Kiplagat, vencedora da edição do ano passado, após o caso de doping de Diana Chemtai Kipyokei. E há ainda Hellen Obiri, queniana que vai disputar a sua segunda maratona, depois da estreia discreta na Maratona de Nova Iorque (2:25.49).A Maratona de Boston será também palco do concretizar de muitos sonhos de atletas populares, já que esta é uma das provas mais sonhadas em todo o Mundo. Para mais, este ano serão mais de 700 os corredores que vão partir em busca de completar o ciclo das Abbott World Marathon Majors e receber a tão desejada medalha especial com as seis estrelas.A prova inicia-se pelas 14:37 (hora de Lisboa) de segunda-feira e contará com transmissão em direto na Eurosport 2.