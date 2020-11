Eliud Kipchoge junta-se à Coros

Marca que nos últimos meses tem ganho cada vez mais destaque no mundo dos relógios desportivos, a Coros anunciou esta semana um acordo de patrocínio com a NN Running Team e a sua principal estrela, o queniano Eliud Kipchoge. O entendimento foi anunciado em comunicado e significa um salto mediático enorme para a (ainda jovem) marca norte-americana de origem chinesa, que recentemente colocou no mercado o PACE 2, um dos relógios que mais promete e que, a julgar pelas palavras de Kipchoge, foi decisivo para que este passo fosse dado.





"Não consigo treinar sem um relógio. Sou um maratonista e quando vou para os meus treinos longos gosto de ir o mais leve possível. E a Coros fez o relógio mais leve de sempre, algo que é bom para mim. É como se não tivesse nada no pulso", referiu o atleta queniano, que com o PACE 2 (um relógio de apenas 29 gramas) terá também como trunfo o modo noturno. "É fantástico. Normalmente acordo muito cedo e começo a correr bastante rápido ainda na escuridão por uns 30 minutos na pista, por isso esse modo está a ajudar-me muito no meu treino", assumiu.Note-se que Kipchoge foi um elemento essencial na construção desse mesmo PACE 2, dando feedback sobre vários aspetos que foram tidos em conta na hora de desenvolver o modelo, que tem também como trunfo o seu preço 'low cost': 200 euros.