Eliud Kipchoge quer correr as Six Majors antes de se retirar

Depois de ter conquistado Londres por quatro vezes - a última das quais no domingo -, Berlim por três e Chicago por uma ocasião, Eliud Kipchoge anunciou esta segunda-feira, na habitual conferência de imprensa posterior à prova londrina, que tenciona completar todo o circuito das World Marathon Majors antes de se retirar. Um anúncio que deixa certamente as organizações de Nova Iorque, Tóquio e Boston com água na boca...Detentor do recorde do Mundo (conseguido em Berlim) e também do melhor registo de Londres - só não tem o de Chicago -, Kipchoge poderá estar tentado em fixar também as melhores marcas nas três Majors que lhe faltam, mas essencialmente poderá ter a motivação de ser o primeiro a vencer as seis provas que integram o circuito das mais importantes maratonas do Mundo.Qual será a primeira? Não se sabe, mas os portais especializados adiantam que Nova Iorque estará no topo das preferências do atleta queniano, pelo que é bem provável que Kipchoge prescinda de repetir Berlim e se sinta tentado a correr na Big Apple, numa das mais míticas maratonas comerciais do Mundo. Ainda assim, de notar que a próxima maratona de Kipchoge (a do segundo semestre deste ano) poderá até nem ser uma Major, mas sim em Amesterdão, cidade de onde é originária a Global Sports Communication, a empresa que o representa.