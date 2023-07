Eliud Kipchoge regressa à Maratona de Berlim para esquecer desilusão de Boston

Autor da melhor marca da história da maratona (2:01:09 feitos no ano passado), o queniano Eliud Kipchoge foi esta quinta-feira anunciado como estrela principal do elenco de elite que, em setembro, irá participar na Maratona de Berlim. Aos 38 anos, o atleta africano volta à sua distância predileta para realizar a segunda maratona do ano, depois da desilusão em Boston, onde não foi além do 6.º lugar.Para Kipchoge será o retorno à prova de eleição, onde venceu já por quatro vezes e onde fixou duas das suas melhores marcas, curiosamente ambas recordes mundiais de então (2:01:39 de 2018 e os 2:01:09 de 2022). A desafiá-lo estará, por agora, o compatriota Amos Kipruto, com recorde pessoal de 2:03:13 horas e que conta já com uma vitória em Majors (Londres 2022) e ainda outros três pódios, incluindo um segundo lugar atrás de Kipchoge em 2018.No elenco feminino foram por agora anunciadas somente a etíope Tigist Assefa e a queniana Sheila Chepkirui. A primeira surpreendeu o mundo do atletismo ao vencer no ano passado em Berlim com um tempo canhão de 2:15:37 horas (era a sua segunda maratona, depois dos 2:34:01 em Riade meses antes); já a segunda foi 4.ª este ano em Londres e conta com um recorde pessoal de 2:17:29, que no ano passado lhe valeu a 3.ª posição em Valência.Além deste quarteto de elite, é previsível que o pelotão de elite conte com outros grandes nomes, especialmente tendo em conta que esta será uma das provas nas quais melhores marcas se pode obter de olho nos Jogos Olímpicos de Paris. Para lá da elite, cerca de 45 mil atletas amadores irão também marcar presença nesta que é uma das mais conceituadas maratonas do mundo.