Melhores do Mundo correm para o Ultra Skyrunning Madeira

Quase 1100 inscritos, provas a contar para a Taça do Mundo de Skyrunning (skyrunning world series), Campeonato Nacional de Quilómetro Vertical, além de corridas para inicados e até crianças, é este o espectáculo de corrida de montanha que arranca amanhã, sexta-feira, na ilha da Madeira, com o Ultra Skyrunning Madeira, evento sancionado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP).

Entre os inscritos para a prova principal, a Madeira Sky Race (55 km), pontuável para a Skyrunning World Series, destacam-se nomes como de Pere Aurell, espanhol campeão mundial da Sky Extreme World Series, ou Daniel Osanz Laborda, campeão mundial junior de Skyrunning e de Vertical Kilometer, para além de vários portugueses como os casos dos madeirenses Ricardo Gouveia e Lúcia Franco, entre outros.

A festa começa logo amanhã, sexta-feira, com o Santana Vertical Kilometer, prova inserida no circuito mundial da especialidade e que define o campeão nacional de quilómetro vertical. Caracteriza-se por um trajeto de 4.8 quilómetros com um desnível positivo de um quilómetro. Ou seja, são quase cinco quilómetros praticamente a subir.

Mas o prato mais forte chega no sábado, com a Madeira Sky Race. É a única prova em Portugal pontuável para a Skyrunning World Series e aqui apresentada pelas palavras de João Nunes, responsável máximo da organização:

"A Madeira Sky race é a prova mais antiga do género em Portugal, sobressai no calendário por integrar o circuito mundial da modalidade, e caracteriza-se pelo desnível positivo muito grande: são 55 quilómetros, com 4121 de desnível."

Partindo do genérico para o particular, João Nunes disseca o percurso que faz da Madeira Sky Race uma das mais bonitas provas do circuito mundial: "O percurso começa em Santana, segue então para o Pico Ruivo, o mais alto da ilha da Madeira, com 1860 metros, para depois ter uma descida abrupta até nível do mar e voltar a subir mais 1000 metros. É uma prova muito variada e técnica, com vários tipos de piso e uma passagem pela floresta. É uma corrida com ambiente fantástico e paisagens deslumbrantes ao longo dos seus 55 quilómetros."



Ricardo Gouveia ambicioso

Ricardo Gouveia é um dos portugueses em foco para esta exigente corrida, partindo com o objetivo assumido de entrar no "top 10" depois de ter sido 11.º classificado em 2017 e 10.º em 2018.



"Sim, vou para tentar ficar entre os 10 primeiros e, se possível, melhorar o meu recorde pessoal nesta competição, que é de seis horas e 20 minutos", assume o atleta madeirense, que também vai correr na sexta-feira para conquistar mais um título nacional de quilómetro vertical, o seu quarto da especialidade:

"Vou com alguma desvantagem para a Madeira Sky Race porque também vou competir no quilómetro vertical, na véspera, mas quero tentar ser campeão nacional e tentar um lugar na Seleção Nacional."

Ricardo, que elogia muito a organização deste evento "espetacular" desvaloriza o facto de ser um atleta local e conhecer bem o percurso: "É, para mim, o mais bonito [percurso] da ilha, bonito e duro. Tenho alguma vantagem por conhecê-lo bem mas também pode ser uma desvantagem se estiver num dia mau, porque sei o que tenho pela frente..."

Além da Madeira Sky Race (55 km) do Santana Vertical Kilometer (4.8 km), o evento terá também a Santana Sky Race (23 km) e a prova aberta pedestre Furão Sky Race (13 km) e a Kids Santana Sky Race, (evento pedagógico e com distância variável consoante as idades).