Emmanuel Kemboi e Tejitu Siyum vencem Maratona do Porto

O queniano Emmanuel Kemboi e a etíope Tejitu Siyum Alemayehu venceram este domingo a 19.ª edição da Maratona do Porto, uma prova que este ano acabou por ficar marcada pelo mau tempo, que condicionou bastante a performance dos atletas.Na prova masculina, Kemboi venceu em 2:14.14 horas, superiorizando-se a Simion Tarus (2:14.41) e Ashenafi Boja (2:15.24). O melhor português foi José Sousa, com 2:19.17, na 8.ª posição, nesta que foi a sua sexta maratona do ano (foi o segundo melhor tempo, apenas atrás de Berlim, com 2:14.49).Nas senhoras, a etíope Tejitu Siyum ganhou com 2:32.05 horas, acabando a prova em evidentes dificuldades, especialmente por conta da enorme carga de água que começou a cair na fase final da prova. A africana, que fez a prova sempre com auxílio de Hermano Ferreira, fechou com mais de quatro minutos para a segunda colocada Sinke Dessie (2:36.18).