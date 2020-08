Endeavor garante compromisso com os corredores

A Endeavor, agência especializada na organização de viagens às mais importantes maratonas do Mundo, não escapou aos efeitos da pandemia de Covid-19, mas mesmo assim mantém-se firme em cumprir com os compromissos selados com os seus clientes ao longo dos últimos meses. Em comunicado enviado ao nosso jornal, a empresa espanhola, que trabalha as Majors em exclusividade para o nosso país, assumiu esse impacto, mas assegura que sempre procurou satisfazer os pedidos dos corredores.





"O que temos como objetivo é a total transparência e dar soluções aos nossos corredores de forma a não ficarem prejudicados, pois cada maratona tem a sua forma de proceder e decidir o que fazer em cada momento. É por isso que é impossível fornecermos soluções padrão para todos", começa por explicar a agência, que também assume alguma dificuldade a gerir todo o processo de negociação com companhias aéreas, hotéis e serviços terrestres: "Nestes casos, também acontece algo semelhante, uma vez que as companhias aéreas têm um mecanismo operacional semelhante entre si, mas por sua vez com peculiaridades no que diz respeito ao cancelamento ou adiamento das datas de viagem que solicitamos".Ainda assim, apesar da situação de exceção e incerteza, a Endeavor assume que grande parte dos seus clientes entenderam o momento e "optaram por transferir as suas viagens para os próximos anos", algo que deixou desde já algumas das viagens até 2022 esgotadas. Olhando ao futuro, a agência de viagens assume estar em contacto direto com as organizações de forma regular, de forma a ter acesso à "melhor informação das medidas tomadas em relação à saúde pública, para que as provas possam ser realizadas com segurança". Só assim, explica, "se pode retomar as corridas e consequentemente as viagens".Por fim, apesar da incerteza nos tempos que se avizinham, a Endeavor passa uma mensagem de otimismo e esperança, até porque considera que um dos seus trunfos passa pelo facto de ser composta por elementos ligados à corrida, o que torna o "tratamento próximo e quase de nível familiar", o que garante a defesa total dos interesses de cada cliente. E é isso que, perante toda a situação recente, com os cancelamentos das Maratonas de Londres, Berlim, Nova Iorque, Chicago e Boston, procurou fazer nos últimos meses.