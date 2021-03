Endeavor confia no retorno das principais maratonas em 2021

Agência de viagens que em Portugal tem o exclusivo do mercado das grandes provas de estrada mundiais, a Endeavor Maratones Internacionales mantém a confiaça de que 2021 será definitivamente um ano de viragem e do regresso das principais provas à escala planetária.





Em nota enviada a, a empresa sediada em Espanha assume que por conta da Covid-19 teve de "minimizar as despesas fixas e fazer alguma reestruturação", mas aproveitou para reforçar e enaltecer a confiança depositiva pelos clientes, já que "grande maioria manteve as viagens para 2021"."Com toda a informação que temos, estamos confiantes de que todas as provas/corridas que estão previstas no nosso calendário se irão realizar", assume a empresa, que nesse sentido tem estado em contacto regular com todos os organizadores das corridas que contam no seu calendário, procurando saber qual a evolução e planos para realizar esses mesmos eventos: "O plano possível passa por poder garantir segurança na saúde, com uma distância maior entre os participantes durante as expos e nas próprias corridas. Vemos também que algumas corridas estão a reduzir o número de participantes para atingir esses objetivos, portanto estamos numa situação bastante fluída e otimista".Na mesma nota, a Endeavor revela que no final do mês terá uma videoconferência com a organização da Maratona de Nova Iorque, juntamente com todos os operadores turísticos do Mundo, onde esperam ter mais detalhes sobre o plano traçado pelos nova-iorquinos para a sua prova principal, que ano após ano costuma juntar cerca de 50 mil corredores.A finalizar, a agência de viagens espanhola aproveita ainda para garantir que os clientes, especialmente aqueles que têm pacotes já adquiridos, contarão com total transparência. "Proporcionando todas as informações que pudermos com o nível de certeza que temos em todos os momentos para que façam a melhor escolha possível. E com uma equipa de profissionais envolvida que não vacila diante de contratempos", termina a mesma nota.