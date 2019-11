Endeavor Travel já abriu período de reservas para a Maratona de Nova Iorque

A Endeavor Travel, agência especializada na organização de viagens a maratonas e meias maratonas um pouco por todo o Mundo, abriu esta sexta-feira o seu período de reservas para uma das provas mais importantes do calendário internacional: a Maratona de Nova Iorque. Uma prova desejada por muitos e que em 2020 irá celebrar o seu 50.º aniversário, o que tornará a experiência ainda mais especial.Operadora oficial da prova norte-americana, a Endeavor Travel conta com vários pacotes, que vão desde os 2055€ aos 3085€. Nestes pacotes estão já incluídos os voos (tanto do Porto como de Lisboa), cinco ou seis noites no hotel Hotel Riu Plaza New York, transfer do aeroporto para o hotel, acompanhamento personalizado ao longo da estadia em Nova Iorque e também seguro de viagem e cancelamento. Quanto ao dorsal para a prova, terá de ser pago à parte, por 550 euros.De notar que esta é uma das várias opções para participar na Maratona de Nova Iorque, isto para lá do sorteio e da possibilidade de entrar com dorsais solidários. Relativamente ao sorteio, de referir que o período de inscrição no mesmo irá abrir durante o mês de janeiro do próximo ano.Todas as informações podem ser consultadas no site da empresa