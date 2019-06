Escocês concluiu Maratona de Edimburgo com a perna partida

Quando aos 26 quilómetros da Maratona de Edimburgo sentiu uma picada na perna, Mike Lewis-Copeland estaria longe de pensar que naquele momento tinha acabado de fraturar o perónio. Na altura, a 16 quilómetros de cruzar a linha de meta, este corredor de 39 anos pensou que se tratava apenas de um pequeno desconforto e lá prosseguiu como se nada fosse, conseguindo mesmo chegar à meta, a qual cortou em 4:30 horas.No domingo, dia da prova, Mike conseguiu até continuar a caminhar como se nada fosse nos minutos seguintes à corrida, mas como as dores se tornaram insuportáveis com o passar do tempo teve mesmo de ir ao hospital para perceber o que se passava. E foi aí que o inesperado sucedeu."A médica perguntou-me se tinha caído ou se tinha tido algum impacto, mas nada disso aconteceu. Na altura não pensei que seria uma fratura. Foquei-me em acabar, deixando a questão da dor para depois. Lembro-me que a caminho da prova estava a dizer na brincadeira que seria estúpido continuar a correr mesmo tendo a perna partida... e aqui estou eu. Pensei na altura que fosse algo no tendão, mas não tinha a noção de que tinha mesmo partido a perna! Houve uma altura em que comecei a coxear, noutras em que tive de arrastar a minha perna, mas lá me ia focando em continuar", lembrou o corredor, ao 'Edinburgh News'.Mas como foi possível correr 16 quilómetros neste estado? "Não tenho nenhuma ideia de que como conseguir continuar, mas terá uma mistura de determinação e adrenalina. Isso deve ter acabado por mascarar a dor, porque tive já de fazer muitas camas a crianças e isso foi bem mais difícil e doloroso do que correr uma maratona", atirou, entre risos, o corredor.