Espanhóis sonham com um duelo entre Kipchoge e Bekele em Valência

O surto do coronavírus trocou por completo as voltas aos corredores, mas também deixou as organizações à beira de um ataque de nervos. Especialmente as mais importantes, que viram os duelos cabeça de cartaz, aqueles esperados há meses, a irem por água abaixo. É o caso do 'confronto' de titãs entre Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele, que inicialmente estava marcado para este domingo, na Maratona de Londres. Com esta prova adiada para outubro, as atenções voltaram-se então para Berlim, mas a prova alemã também foi afetada sendo adiada de finais de setembro para uma data ainda a definir.





A hipótese voltaria assim a ser Londres, reagendada para 4 de outubro, mas as últimas indicações deixam no ar a possibilidade de essa data ser demasiado precoce para realizar um evento de massas, pelo que o tal duelo ficou, uma vez mais, em banho maria. E é aí que esta sexta-feira surge um 'sonho' em Espanha. E se o duelo entre os dois super atletas africanos se der em Valência, na maratona daquela cidade espanhola, a 6 de dezembro?É apenas uma hipótese, é certo, mas o portal 'Planeta Triatlón' levantou-a, especialmente tendo em conta que há muito que aquela organização almeja levar as super-estrelas à cidade do sul espanhol e que, no último mês, o presidente da associação que a organiza assumiu contactos com os agentes de ambos. Por outro lado, Valência seria precisamente a primeira maratona após a reabertura anunciada do período de obtenção de marcas olímpicas pela World Athletics, pelo que, se tudo correr bem e a prova efetivamente se realizar, o mais certo é contar com um cartaz de grande qualidade. Se Bekele e/ou Kipchoge se juntarem... aí será certamente ouro sobre azul.