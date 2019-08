Esquiadora profissional surpreende ao vencer nos nacionais de atletismo noruegueses

Estamos habituados a ouvir falar do atletismo norueguês por causa da recente explosão dos irmãos Jakob Ingebrigtsen, mas esta semana chega-nos daquele país nórdico uma história com protagonista diferente e... inesperada. Falamos de Therese Johaug, uma esquiadora olímpica (que já ganhou em Jogos Olímpicos de Inverno, uma delas de ouro, em 2010), que no último domingo se sagrou campeã nacional dos 10000 metros, mesmo correndo em condições bem distintas das suas oponentes.





Sem treinos específicos de corrida, nem sapatilhas adequadas para correr em pista (utilizou as Hoka One One Carbon X), a atleta de 31 anos surpreendeu tudo e todos, cruzando a linha de meta em 32:20.87 minutos, a um ritmo médio de 3:14/km. A vitória foi de tal forma demolidora, que a (ainda) esquiadora dobrou todas as adversárias, deixando Maria Sagnes Wagan a mais de dois minutos e Runa Skrove Falch a mais de três.Tudo isto com um registo que é já o quinto melhor da história do país e que a coloca já com ponto de mira nos Europeus do próximo ano, a realizar em Paris (onde a mínima é de 33.20 minutos). Isto, conforme dissemos, sem treinos específicos de corrida ou calçado adequado...