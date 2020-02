Está a chegar a 11.ª versão do lendário Kinvara

Modelo já lendário da coleção da Saucony ano após ano, o Kinvara chega em 2020 à sua 11.ª versão e a promessa é a mesma de sempre: um modelo leve, rápido e ao mesmo tempo com o amortecimento necessário para a longa distância.





De acordo com a marca norte-americana, as mudanças em relação ao modelo 10 foram poucas, numa estratégia que visa essencialmente não mexer naquilo que de bom foi criado e consolidado nos últimos anos. Ainda assim, há novidades a destacar, como por exemplo a entrada em cena do novo amortecimento PWRRUN - que substitui o EVERUN - e a melhoria do sistema de ajuste FORMFIT. No 'upper' continuamos a ter a tecnologia FlexFilm, que segundo a Saucony se trata de "uma camada muito flexível e respirável que protege e ajuda a estabilizar a passada".Disponível em três esquemas de cor, as Kinvara 11 pesam 234 gramas (um aumento de 10 gramas em relação ao modelo 10), têm 4mm de drop (28,5mm/24,5mm) e estarão à venda no nosso país com um preço de lançamento de 135 euros.