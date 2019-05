Está a chegar o Asics Kayano 26

A Asics vai colocar à venda este sábado, dia 1 de junho, a 26.ª evolução de um dos seus modelos mais bem sucedidos, o Kayano. A novidade foi dada através da 'newsletter' enviada aos subscritores das últimas novidades da marca japonesa, na qual é possível ver-se as primeiras imagens do novíssimo modelo. Curiosamente, nessa mesma 'newsletter' estava disponível um link para a página da marca, o qual esteve apenas ativo por algumas horas.





Mantendo-se fiel à sua história, o Kayano 26 continua a ser uma máquina de devorar quilómetros, ideal para quem tem algum peso a mais e que se queira desafiar nas longas distâncias. Para ajudar a esse efeito, o modelo da Asics conta com a plataforma de meia-sola Flytefoam Propel e também com duas cápsulas de Gel, as quais garantem um amortecimento que continua a ser de elevada qualidade.À venda a partir de sábado, o Kayano 26 tem um preço de lançamento de 180 euros.