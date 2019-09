Está quase a chegar a Corrida do Tejo

Decorre já este domingo mais uma edição de uma das mais emblemáticas provas de atletismo da região de Lisboa. A cumprir o seu 39.º aniversário, a Corrida do Tejo volta a animar a zona marginal entre Algés e Carcavelos, num evento que deverá reunir cerca de dez mil corredores, que a correr ou a andar se irão desafiar para cumprir os já tradicionais 10 quilómetros.Organizada pela Câmara Municipal de Oeiras, a Corrida do Tejo volta a destacar-se pela sua elevada qualidade e atenção máxima ao corredor, com várias comodidades à disposição, nomeadamente balneários, transporte gratuito de comboio, serviço de bengaleiro, marcadores de ritmo e também caixas de partida, tantas vezes exigidas pelos corredores em provas de maior nomeada e que nesta prova são já uma tradição. Neste particular, de notar que estarão disponíveis para os atletas sete blocos de partida, desde a elite aos 'mais 60'.A finalizar, de referir que os kits de participação poderão ser levantados já a partir de quinta-feira (até sábado) na Feira do Corredor que tem lugar no edifício AERLIS, em frente ao Centro Comercial Oeiras Parque, num horário entre as 10 e as 20 horas.Consulte todas as informações