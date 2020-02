Estão a chegar as NovaBlast: a mais recente aposta da ASICS

Em ano de Jogos Olímpicos, a ASICS parece estar apostada em bater toda a concorrência no que a novidades diz respeito. É que, depois do EvoRide, o terceiro membro da família Ride que foi lançado em janeiro, a marca japonesa irá no início de março colocar à venda mais um novo modelo, o NovaBlast. Com um design totalmente inovador, este modelo causou bastante impacto no Running Event, realizado em dezembro do ano passado nos Estados Unidos, mas apenas agora recebeu 'ordem de divulgação' por parte da imprensa especializada.





Com 260 gramas e um drop de 10mm (32mm/22mm), estas NovaBlast contam com várias novidades e pontos de destaque, sendo o mais importante a incorporação da espuma de meia sola FLYTEFOAM Blast (é o primeiro modelo a recebê-la), a qual segundo a marca japonesa dará à corrida uma responsividade e um retorno de energia mais elevado. Na meia-sola mora também uma pequena 'dose' de FLYTEFOAM Propel, ali colocada para dar um extra de amortecimento na zona do calcanhar.Com design a fazer lembrar o maximalismo - especialmente pela grossura da meia-sola -, as NovaBlast destacam-se também pelo seu 'upper', sem qualquer costura vísivel, que aparenta ser bastante respirável e que promete um bom ajuste, sem qualquer tipo de fricção. Por fim, na meia-sola mora a borracha ASICS AHARPLUS, um composto que segundo a marca "oferece o triplo da resistência ao desgaste" e também dará "mais tracção e durabilidade".À venda a partir do primeiro dia de março, as NovaBlast são indicadas para corredores com pisada neutra, com peso inferior a 90 quilos e terão um preço de lançamento de 140 euros.