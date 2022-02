Estão de volta as principais corridas na Rep. Checa

Estão novamente abertas as inscrições para as provas mais importantes da RunCzech, uma das mais importantes organizações europeias de corridas de rua. Depois de dois anos sem poder colocar na estrada as principais provas na capital, a Meia Maratona e a Maratona de Praga, a RunCzech anunciou esta segunda-feira a reabertura das inscrições para o público em geral, isto depois de um primeiro período no qual tinha acesso exclusivo aqueles que tiveram de transferir a sua inscrição dos anos em que as corridas foram canceladas.O arranque das provas na Rep. Checa está marcado para o primeiro domingo de abril, a dia 2, com o regresso da Meia Maratona de Praga, prova que marcará também o arranque oficial das Super Halfs, circuito do qual faz parte a Meia Maratona de Lisboa - entretanto reagendada para 8 de maio. Ora, a 8 de maio irá também correr-se a prova mais importante dos checos, a Volkswagen Prague Marathon, que normalmente atrai bastantes estrangeiros à capital. Nota ainda para Prague Relay a 22 e 23 de junho e o Birell Grand Prix, a 3 de setembro.