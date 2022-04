Estrela Grande Trail regressa em maio

A 21 e 22 de maio, Manteigas volta a acolher o Estrela Grande Trail que promete ser uma edição inesquecível. Em paralelo com as provas de trail running, decorrerão diversas atividades desportivas, lúdicas e culturais que envolvem todos os participantes e acompanhantes nas tradições locais, com especial destaque para o burel.Depois de um interregno de dois anos devido aos constrangimentos trazidos pela pandemia, o Estrela Grande Trail (EGT) volta a abrir os exigentes e deslumbrantes trilhos do Parque Natural da Serra da Estrela ao mundo, numa edição que pretende afirmar este evento definitivamente como incontornável não só para trail runners, mas para toda a família, com experiências únicas no coração deste local Património Mundial da Unesco. Assim, além dos já tradicionais percursos de 49 com 2500 metros de desnível positivo (D+), 26 (com 130 metros D+) e 15 km (com 800 metros D+), respetivamente, do Estrela Orion Belt, Estrela Tauros e Estrela Ursa Menor, que tornaram o evento numa referência no calendário de trail; realizam-se ainda um kids trail (com distâncias adequadas à faixa etária) e um trail solidário, com 0,50 euros do valor da inscrição a ser entregue à AFACIDASE (Associação de Familiares e Amigos do Cidadão com Dificuldades de Adaptação da Serra da Estrela); além de uma caminhada para familiares e acompanhantes dos participantes nas provas acima referidas."O EGT ao longo dos anos tem-se revelado uma prova de montanha de referência em termos nacionais e internacionais, sendo nossa ambição e vontade fazer deste evento uma âncora do desporto de natureza e de montanha. O nosso objetivo é que o Estrela Grande Trail seja a prova de referência do trail running em Portugal, promovendo o convívio saudável entre atletas e as suas famílias, num fim de semana memorável, onde a ética e os valores fundamentais sejam partilhados por todos os corredores, parceiros, voluntários e organizadores, promovendo a região e desenvolvendo atividades relacionadas com a natureza de cariz desportivo, social, cultural e ambiental", enquadra a organização, a cargo da Armando Teixeira Outdoor Events.Neste contexto, atletas e acompanhantes terão à sua espera experiências que os levarão ao coração da região da Serra da Estrela e que farão com que levem a Estrela no coração. "Durante todo o fim de semana, e em paralelo com as provas de trail running, decorrerão diversas atividades desportivas, lúdicas e culturais que envolvem todos os participantes e acompanhantes nas tradições locais, com especial destaque para o burel, com os percursos a passarem numa fábrica em atividade, e para o barro, atividades de exploração do Parque Natural da Serra da Estrela e lúdico-desportivas para os mais pequenos", acrescenta a organização.Com o apoio da Câmara Municipal de Manteigas e dos patrocinadores e parceiros, o EGT não acaba a 21 de maio. "Pretendemos fazer a marca EGT crescer, enriquecendo-a com diversas provas e atividades regulares durante o ano, como é o caso do "Estrela Xtreme Triathlon", uma prova de triatlo de distância Half (113 km), que se realiza a 24 de setembro", adianta a organização.A elite nacional já garantiu presença no evento, cujas inscrições estão abertas, com vagas limitadas. Garante já o teu lugar e surpreende a família com um fim-de-semana inesquecível numa serra milenar.Mais informações e inscrições no site oficial do evento: